Logo podemos anunciar retomada de toda a área do Estado Islâmico, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um discurso nesta quarta-feira em defesa de sua estratégia para derrotar o Estado Islâmico. Falando no Departamento do Estado a ministros da coalizão contra o grupo extremista, Trump disse que “provavelmente na semana que vem” será anunciado que as tropas aliadas retomaram todo o território que era controlado pelos fundamentalistas.

O presidente americano afirmou que, quando chegou ao poder, em janeiro de 2017, o Estado Islâmico controlava grandes áreas na Síria e no Iraque. Na ocasião, ele logo pediu ao Pentágono um plano para derrotar o grupo. “Confrontamos eles”, ressaltou, agradecendo o trabalho dos militares americanos, dos parceiros da coalizão e das “forças democráticas da Síria”. De acordo com ele, a coalizão deve ainda trabalhar durante vários anos, para garantir a segurança da região e lutar contra os extremistas. “Libertamos 5 milhões de civis do controle do Estado Islâmico”, ressaltou.