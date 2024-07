Lira: Todos nós nos preocupamos quando vivenciamos cena como atentado contra Trump nos EUA

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira, 15, que cenas como a do atentado contra o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos “preocupam” e citou a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018 como exemplo de violência política no Brasil.

“A polarização vem acontecendo na Europa, ela é muito forte nos EUA e ela existe aqui. É um problema que não é nacional, é mundial”, disse Lira, em entrevista à CNN Brasil. “Quando nós vivenciamos uma cena como aquela nos EUA, lógico que todos nós nos preocupamos”, emendou.

Lira disse que a violência não é a maneira de se resolver os problemas e afirmou que todos têm a obrigação de repudiar atos como a tentativa de assassinato de Trump. “Todos assistimos estarrecidos ao que aconteceu. E aqui no Brasil tivemos outros exemplo, ainda também citando o caso do que aconteceu com o presidente Bolsonaro na primeira eleição dele, que repercutiu grandemente e tem suas consequências”, frisou o presidente da Câmara.

O deputado declarou que a postura interna da Casa sempre foi de tentar a conciliação e citou o bloco de 20 partidos que apoiou sua reeleição. “Nesse bloco está PT e está PL. Partidos de centro, de direita e de esquerda. Sempre trabalhamos no aspecto de diminuir polarizações na Casa e no Brasil”, disse.