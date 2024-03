Lira recebe presidente da Espanha, Pedro Sanchéz, nesta quarta-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recebe nesta quarta-feira, 6, a visita do presidente da Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, às 15h30. Na manhã desta quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também recebe Sánchez para discutir sobre relações econômicas, envolvendo o Acordo Mercosul e União Europeia, e a situação das guerras na Ucrânia e em Gaza. Em publicação no X, antigo Twitter, Lula disse que o encontro servirá para estreitar a relação e os laços de cultura e economia entre nossos povos. “Espanha é um importante parceiro comercial e tem muitas empresas com grande presença no País”, disse Lula.