Líderes europeus e Biden reafirmam união frente à guerra na Ucrânia, diz Itália

O governo da Itália publicou comunicado, no qual comenta o diálogo ocorrido nesta segunda-feira entre o primeiro-ministro do país, Mario Draghi, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o francês, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o premiê do Reino Unido, Boris Johnson. Segundo a nota, os líderes “reafirmaram a importância da unidade de propósito e de ação demonstrada diante da guerra na Ucrânia e suas repercussões”.

Os líderes dizem ainda que, diante da “grave emergência humanitária”, os líderes se comprometem a “coordenar esforços para ajudar a população ucraniana que foge do conflito ou fica retida em casa”.

O texto lembra que os líderes estarão em reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na próxima quinta-feira, e também o fato de que Biden estará presente na reunião desta semana do Conselho Europeu.