Líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte realizam 4ª cúpula intercoreana

O presidente sul-coreano Moon Jae-in se encontrou o líder norte-coreano Kim Jong-Un por duas horas na zona desmilitarizada neste sábado, em uma reunião surpresa para manter relações intercoreanas e uma possível reunião entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O gabinete presidencial da Coreia do Sul disse, após a reunião, que Moon e Kim se encontraram no lado norte da zona desmilitarizada e trocaram opiniões sobre como realizar, com sucesso, a cúpula entre Trump e Kim.

A segunda cúpula secreta intercoreana é a mais recente reviravolta em uma série de manobras diplomáticas, enquanto os EUA e a Coreia do Sul tentam conter as ambições nucleares da Coreia do Norte.

O encontro ocorre após a cúpula intercoreana de 27 de abril entre os líderes das Coreias, no lado sul da linha que divide a aldeia intercoreana de Panmunjom, na qual os dois assinaram uma declaração que prometia o fim da guerra e hostilidades entre os dois lados.

As conversas ocorreram apenas alguns dias após Trump ter abruptamente descartado uma cúpula planejada entre ele Kim em Cingapura em 12 de junho – apenas para dizer, um dia depois, que a cúpula ainda pode acontecer.

“Os dois líderes trocaram opiniões francas sobre a implementação da Declaração de Panmunjom de 27 de abril e o sucesso da cúpula norte-coreana”, disse Yoon Young-chan, porta-voz do gabinete presidencial da Coreia do Sul.

Moon compartilhará os resultados da reunião às 10 da manhã de domingo, horário de Seul, acrescentou Yoon. Fonte: Dow Jones Newswires.