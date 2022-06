Mundo Liderança do Brics é crucial para formar sistema global multipolar, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu, nesta quinta-feira, 23, que o Brics atue como um agente fundamental para a criação de um sistema multipolar no mundo. “A Rússia está pronta para desenvolver maior parceria com o Brics”, afirmou, em discurso durante a Cúpula de líderes do grupo.

Sem citar nomes, Putin voltou a responsabilizar “certos países” pelos principais desafios globais no momento.

Ele se referiu as sanções ocidentais impostas contra Moscou, em retaliação pela invasão da Ucrânia.

O Brics é formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.