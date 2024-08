Líder supremo do Irã abre possibilidade de negociar programa nuclear com os EUA - O Liberal

Mundo Líder supremo do Irã abre possibilidade de negociar programa nuclear com os EUA

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, abriu as portas nesta terça-feira (27) para renovar as negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de seu país, que avança rapidamente, dizendo ao governo civil que não há “nenhuma barreira” para se envolver com seu “inimigo”.

“Não precisamos depositar nossa esperança no inimigo. Para nossos planos, não devemos esperar pela aprovação dos inimigos”, disse Khamenei, em um vídeo transmitido pela televisão estatal. “Não é contraditório negociar com o mesmo inimigo em alguns lugares, não há nenhuma barreira.”

Os comentários de Khamenei estabeleceram limites claros para qualquer negociação que ocorra sob o governo do presidente reformista Masoud Pezeshkian e renovaram seus avisos de que não se pode confiar nos EUA.

No entanto, seus comentários também refletem declarações feitas na época do acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais, que reduziu bastante o programa nuclear de Teerã em troca do levantamento das sanções econômicas. Ainda não está claro quanto espaço Pezeshkian terá para manobrar, especialmente porque as tensões permanecem altas no Oriente Médio em relação à guerra entre Israel e Hamas.

Como líder supremo, Khamenei tem a palavra final em todas as questões estatais do Irã. Nos últimos anos, o aiatolá ocasionalmente insistiu em fazer negociações ou as rejeitou com os EUA, depois que o ex-presidente Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear. Fonte: Associated Press.