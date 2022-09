Líder separatista sérvio-bósnio ataca Ocidente e elogia Rússia

Ao enfrentar uma eleição neste fim de semana, o líder separatista sérvio-bósnio, Milorad Dodik, criticou o Ocidente e elogiou Vladimir Putin por suas políticas nos Bálcãs. Ele se declarou um político europeu raro, que pode se encontrar com o presidente russo a hora que ele quiser.

Os comentários de Dodik, feitos em um comício pré-eleitoral nesta terça, 27, na região semiautônoma sérvia da Bósnia da Republika Srpska, vieram depois que ele se encontrou com Putin em Moscou no início deste mês. Na ocasião ele endossou a guerra da Rússia na Ucrânia. Dodik também se encontrou com Putin em junho.

Dodik, um membro sérvio da presidência tripartite da Bósnia, que também inclui um bósnio e um croata, tem se reunido frequentemente com Putin, especialmente antes das eleições. A ideia é se aproximar do eleitorado sérvio-bósnio altamente pró-Rússia.

Moscou tem sido frequentemente acusada pelo Ocidente de tentar desestabilizar a Bósnia e o resto dos Bálcãs por meio de seus aliados na Sérvia e na Bósnia. Dodik tem defendido abertamente a separação da metade da Bósnia controlada pelos sérvios de uma federação bósnio-croata e a união com a vizinha Sérvia.

Durante a manifestação, Dodik reiterou as posição separatista, que já levou a uma guerra. Na década de 1990, o conflito deixou 100 mil pessoas mortas e milhões de desabrigados no que foi então a pior carnificina na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

“Não podemos ficar na Bósnia-Herzegovina”, disse. “A Bósnia-Herzegovina não é o lugar para nós. A Bósnia-Herzegovina é um lugar que constantemente nos impede de decolar em nosso desenvolvimento”, disse ele, acrescentando que o destino das crianças sérvias-bósnias depende da rapidez com que os sérvios-bósnios deixam o país conjunto.