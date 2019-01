Líder republicano no Senado pede apoio democrata para reabrir governo dos EUA

Líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell afirmou que o Partido Democrata deveria apoiar sua proposta para acabar com a paralisação parcial do governo (shutdown) e reforçar as fronteiras do país. Representante do Kentucky, McConnell disse nesta terça-feira que a proposta revelada por ele no Senado deve ser apoiada por democratas que desejam ajudar os chamados “dreamers”, imigrantes que chegaram menores de idade ao país.

O senador republicano afirmou que sua proposta contém algumas das proteções desejadas pela oposição para esse grupo. Segundo ele, esta é a única medida no Congresso que o presidente Donald Trump apoiaria e permitiria a reabertura do governo.

McConnell tenta ganhar apoio para seu projeto, que inclui US$ 6,7 bilhões para o muro defendido por Trump na fronteira com o México. A iniciativa do senador, porém, não recebeu apoio dos democratas, que insistem em reabrir o governo antes de qualquer conversa sobre segurança na fronteira, considerando ainda as medidas do governo sobre imigração como inadequadas. Fonte: Associated Press.