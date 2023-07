Líder republicano ‘congela’ e passa mal durante coletiva de imprensa nos EUA

O líder da minoria republicana no Senado dos Estados Unidos, o senador Mitch McConnell, “congelou” durante uma entrevista coletiva na quarta-feira, 26, em Washington. Incapaz de falar, ele foi retirado do púlpito por colegas de Parlamento. McConnell parou de falar repentinamente quando estava no meio de uma frase. O senador discutia a Lei de Autorização de Defesa Nacional.

Passados cerca de 30 segundos, outras pessoas que estavam presentes ao lado do senador começaram a perguntar se ele estava bem. Em seguida, seu colega John Barrasso, que representa o Estado de Wyoming, se aproxima para perguntar o que houve. Barrasso é médico.

Ele perguntou a McConnell: “você está bem, Mitch?”. Em seguida, os dois se afastaram do púlpito. O senador John Thune, vice-líder republicano no Senado, assumiu a coletiva de imprensa.

Um assessor de McConnell informou que o senador “se sentiu tonto e se afastou por um momento”. Ele retornou ao local da coletiva de imprensa pouco depois. Questionado pelos repórteres, o líder republicano respondeu que estava bem.

No início deste ano, o senador de 81 anos precisou ficar afastado por quase seis semanas depois de cair em um hotel nos arredores de Washington e sofrer uma concussão e fratura das costelas.