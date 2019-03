Líder oposicionista venezuelano terá encontro com Bolsonaro nesta 5ª feira

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, confirmou que o líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, virá ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 28, para uma “visita pessoal” ao presidente Jair Bolsonaro, às 14h. O porta-voz destacou que Guaidó não será recebido com “formalidades” no Planalto, ou seja, não subirá a rampa e irá direto para o gabinete de Bolsonaro.

Em seguida, Guaidó será recebido oficialmente no Ministério de Relações Exteriores pelo ministro Ernesto Araújo. Segundo o porta-voz, Ernesto foi “indicado oficialmente” por Bolsonaro para receber o autoproclamado presidente da Venezuela.

De acordo com Rêgo Barros, Guaidó virá esta noite de Bogotá para Brasília em uma aeronave da Força Aérea Colombiana. O porta-voz não soube responder se o autoproclamado presidente da Venezuela irá a Roraima enquanto estiver no Brasil, nem se existe a possibilidade de Guaidó tentar voltar ao seu país.