Líder norte-coreano Kim Jon Un está a caminho do Vietnã para encontro com Trump

A imprensa oficial da Coreia do Norte informou que o líder Kim Jong Un está em trem com destino ao Vietnã para seu segundo encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O veículo reportou que Kim está acompanhando de Kim Yong Chol, que tem sido um negociador estratégico em conversas com o governo dos EUA, e Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano.

A reunião de Trump e Kim está marcada para quarta-feira e quinta-feira em Hanoi, no Vietnã. O primeiro encontro dos dois líderes, realizado em junho em Cingapura, terminou sem acordos significativos sobre o desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.