Brasil e Mundo Líder iraniano nega envolvimento direto do país nos ataques do Hamas

O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, negou nesta terça-feira, 10, envolvimento do seu país nos ataques do Hamas contra Israel. Apesar de desmentir os rumores, Khamenei disse que vai continuar apoiando os palestinos. Este foi o primeiro posicionamento da autoridade máxima iraniana com relação à guerra.

Khamenei disse que os ataques aconteceram por causa de erros cometidos por Israel contra a Palestina.