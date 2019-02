Líder do Hezbollah critica Trump sobre combate contra Estado Islâmico na Síria

O líder do grupo Hezbollah criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, antes de sua esperada declaração de vitória contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria. Hassan Nasrallah disse neste sábado que, não fossem os EUA, as forças do governo sírio, apoiadas por combatentes do Hezbollah, teriam derrotado os extremistas há muito tempo.

As forças sírias recuperaram do Estado Islâmico todas as áreas a Oeste do rio Eufrates até o fim de 2017, enquanto que no lado Leste, é esperado que os combatentes curdos apoiados pelos EUA encerrem sua batalha contra o grupo extremista nos próximos dias.

Nasrallah disse que a declaração de vitória contra o Estado Islâmico será feita pelo “maior hipócrita do mundo, o presidente americano Donald Trump”.

Um comandante das forças curdas em combate ao Estado Islâmico informou neste sábado que estão se aproximando do último reduto de militantes do grupo extremista em uma pequena área de menos de um quilômetro quadrado no leste da Síria e em breve declarariam a vitória.

Ontem, Trump afirmou que a Casa Branca faria um anúncio sobre a luta contra o Estado Islâmico até o fim deste sábado. “Temos muitos anúncios sobre a Síria e nosso sucesso com a erradicação do califado e isso será anunciado nas próximas 24 horas”, disse Trump a jornalistas nesta sexta-feira.

Fonte: Associated Press