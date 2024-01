Brasil e Mundo Líder da oposição da Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço

Presidente do Partido Democrático, o principal da oposição na Coreia do Sul, Lee Jae-myung foi esfaqueado no pescoço por um homem com uma faca, durante uma visita à cidade de Busan, no sudeste do país, afirmou a polícia. Lee, de 59 anos, foi levado por via aérea a Seul para uma cirurgia, após receber tratamento de emergência em Busan. A polícia e agentes de emergência haviam afirmado anteriormente que o político estava consciente após o ataque e não apresentava quadro crítico, embora seu estado exato seja desconhecido.

O ataque ocorreu no momento em que Lee andava em meio a uma multidão de jornalistas e outros, após um giro por um lugar proposto para ser um novo aeroporto em Busan. O agressor se aproximou, disse que queria um autógrafo e então esfaqueou Lee, segundo Sohn Jae-han, autoridade policial da cidade. Agentes do partido logo contiveram o agressor, antes que a polícia o prendesse.

Sohn disse que o suspeito, de cerca de 67 anos, disse a investigadores que havia comprado a faca online. A polícia investigava o motivo do ataque. O presidente do país, Yoon Suk Yeol, expressou grande preocupação pela saúde de Lee e ordenou que o ataque seja investigado, dizendo que violência do tipo não pode ser tolerada, segundo seu escritório.

Lee perdeu a eleição presidencial em 2022 para Yoon por 0,7 ponto porcentual, na disputa mais apertada da história do país. Pesquisas recentes apontam Lee como um dos favoritos a vencer a disputa em 2027, ao lado do rival conservador Han Dong-hoon. Fonte: Associated Press.