Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un diz estar aberto a outra reunião Trump

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou neste sábado (hora local, sexta-feira de Brasília) estar aberto a uma terceira reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Kim disse que isso pode ocorrer se os americanos puderem oferecer termos mutuamente aceitáveis para um acordo até o fim deste ano.

A agência estatal Korean Central News Agency (KCNA) afirmou que a declaração do líder foi dada durante uma sessão do Parlamento local. Em sua fala, Kim culpou o colapso do encontro anterior com Trump em fevereiro ao que descreveu como demandas unilaterais dos EUA. Mas ele disse que sua relação pessoal com o presidente americano continua a ser boa.

Os EUA têm afirmado que a cúpula não terminou com um acordo por causa de demandas excessivas do regime norte-coreano, que queria alívio em sanções em troca de medidas limitadas de desarmamento. Fonte: Associated Press.