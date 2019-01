Líder da Câmara pede que Trump adie discurso de Estado da União por paralisação

Presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi pediu ao presidente americano, Donald Trump, para adiar seu discurso de Estado da União ao Congresso até que termine a paralisação parcial do governo, que já chega ao 26º dia, citando razões de segurança. A fala está marcada para o dia 29 de janeiro.

Em uma carta ao presidente, Pelosi afirmou que tal pronunciamento exige os recursos completos do Serviço Secreto e do Departamento de Segurança Nacional, duas agências cujos funcionários estão trabalhando sem pagamento devido ao desligamento de parte da máquina pública federal.

“Infelizmente, dada as preocupações com segurança e a não ser que o governo reabra nesta semana, sugiro que trabalhemos juntos para determinar outra data adequada depois que o governo reabra para esse discurso”, escreveu Pelosi no documento.

Até o momento, não há resposta da Casa Branca. Fonte: Dow Jones Newswires.