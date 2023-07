Líbia solta ex-ministro após detenção causar fechamento de campos de petróleo, diz líder tribal

Autoridades de segurança de Trípoli, capital da Líbia, liberaram o ex-ministro das Finanças Faraj Bumatari neste sábado, 15, menos de uma semana após sua detenção, segundo o líder da tribo al-Zawi. A prisão de Bumatari levou ao fechamento de importantes campos de petróleo do país como forma de protesto.

“Conversei com ele por telefone, e ele está aguardando um voo para o leste”, informou o líder da tribo, no sudeste da Líbia, da qual o ex-ministro faz parte.

Bumatari foi detido no início desta semana após uma tentativa de se tornar o chefe do Banco Central da Líbia. Ele pretendia substituir Sadiq al-Kabir, que é uma figura que divide opiniões no país, além de ser aliado próximo do primeiro-ministro, Abdul Hamid Dbeibah.

Para forçar a libertação, a tribo de Bumatari fechou campos de petróleo cruciais, que produzem centenas de milhares de barris por dia.

Al-Zawi não disse quando permitiriam a retomada da produção de petróleo. No entanto, a mídia local informou que equipes técnicas estavam trabalhando para reiniciar a produção nos campos fechados.

O país do norte da África tem sido dividido entre dois governos rivais, cada um apoiado por patronos internacionais e milícias armadas. Com isso, a produção de petróleo da Líbia tem sofrido repetidos fechamentos por diferentes motivos políticos e demandas de protestos locais. Com informações de Associated Press.