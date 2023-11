Mundo Líbano: líder do Hezbollah elogia ataque do Hamas no 1º discurso público desde início da guerra

Líder do grupo militante libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah elogiou nesta sexta-feira, 3, o ataque do Hamas a Israel de 7 de outubro, nos seus primeiros comentários públicos desde o início da guerra. Milhares de pessoas se aglomeraram em uma praça nos subúrbios de Beirute, capital do Líbano, para assistir ao discurso televisionado de Nasrallah.

“Esta grande operação foi puramente resultado do planejamento e implementação palestinos”, disse Nasrallah, sugerindo que o Hezbollah não teve participação no ataque. “O grande sigilo tornou esta operação um grande sucesso.”

O discurso ocorreu no mesmo dia da visita do principal secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Israel.

Antes do discurso Nasrallah, o porta-voz do IDF (sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel), Daniel Hagari, avisou que as suas tropas estão prontas para lutar em todas as frentes se preciso for. “Estamos preparados no norte e vamos continuar respondendo a todos os ataques hoje e nos próximos dias” alertou.

O Hezbollah, grupo, que atua no Líbano com financiamento do Irã, tem trocado disparos com os israelenses na fronteira e representa a maior ameaça de ampliação do conflito, que está prestes a completar um mês. (Com agências internacionais).