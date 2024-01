Brasil e Mundo Líbano: líder do Hamas, Saleh Arouri morre em explosão atribuída a Israel, reporta imprensa

O principal líder do Hamas, Saleh al-Arouri, foi morto nesta terça-feira, 2, em explosão em um subúrbio ao sul de Beirute, afirma o canal de notícias al-Mayadeen, que tem ligações com o Hezbollah.

Arouri, um dos fundadores da ala militar do Hamas, chefiou a presença do grupo na Cisjordânia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou matá-lo antes mesmo do início da guerra Hamas-Israel, em 7 de outubro.

A explosão matou quatro pessoas e foi realizada por um drone israelense, segundo a imprensa estatal do Líbano.

Autoridades israelenses se recusaram a comentar.