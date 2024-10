Líbano: Exército de Israel diz que destruiu túnel do Hezbollah próximo à fronteira

O exército israelense informou que suas tropas localizaram e destruíram neste sábado (5) um túnel do Hezbollah de 250 metros de comprimento no sul do Líbano, perto da fronteira israelense. O exército afirmou que as tropas militares descobriram centros de comando, kits de combate e um grande número de armas no túnel. Também havia alojamentos equipados com chuveiros, cozinha e estoques de alimentos. O exército disse que o túnel não cruzou o território israelense.

As forças militares israelenses afirmam que estão realizando incursões terrestres contra a infraestrutura do Hezbollah no sul do Líbano, destruindo mísseis, plataformas de lançamento, instalações de armazenamento de armas e vários túneis. Segundo o exército israelense, o Hezbollah usou o túnel para se aproximar da fronteira com Israel. Fonte: Associated Press.