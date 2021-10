Líbano: confrontos sectários em Beirute deixam ao menos seis mortos

14 out 2021 às 12:52 • Última atualização 14 out 2021 às 13:08

Autoridades libanesas afirmam que pelo menos seis pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em confrontos armados que eclodiram em Beirute durante protestos organizados por

o grupo militante Hezbollah e seus aliados. Intensas trocas de tiros ecoaram pelas ruas da capital nesta quinta-feira, 14, depois de uma manhã de protestos se transformar na pior violência sectária no Líbano em anos.

Os confrontos eclodiram em meio a um protesto liderado por partidos políticos xiitas, incluindo o Hezbollah, o grupo militante islâmico apoiado pelo Irã, para pressionar pela remoção do juiz que investigava a explosão do porto de Beirute em agosto de 2020. O juiz, Tarek Bitar, indiciou vários funcionários, incluindo membros e aliados dos partidos xiitas, que o acusaram de usá-los como alvos políticos.

A tensão aumentou em Beirute por causa da investigação sobre a explosão no porto, que matou mais de 200 pessoas e causou grandes danos à capital do país. O Líbano também está passando por um colapso financeiro, agravado pela pandemia de covid-19. (Com agências internacionais).