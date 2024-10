Líbano avalia danos após Israel atacar instituição financeira administrada pelo Hezbollah

Libaneses avaliam danos econômicos sofridos na madrugada desta segunda-feira, 21, após ataques israelenses durante a noite atingirem quase uma dúzia de agências de uma instituição financeira administrada pelo Hezbollah que Israel diz ser usada para financiar ataques, mas onde muitas pessoas comuns guardam suas economias.

Os ataques tiveram como alvo agências da Al-Qard Al-Hassan nos bairros do sul de Beirute. Um ataque destruiu um prédio de nove andares em Beirute com uma agência dentro dele. O exército israelense emitiu alertas de evacuação antes dos ataques. Não houve relatos de vítimas.

O porta-voz em árabe do exército israelense, Avichay Adraee, disse que aviões de guerra miraram vários locais “usados para armazenar dinheiro para o braço militar do Hezbollah”, incluindo Al-Qard Al-Hassan, que ele disse que financia compras de armas e é usado para pagar combatentes. Ele disse que o Hezbollah armazena centenas de milhões de dólares nas filiais, sem fornecer evidências, e que os ataques visavam impedir que o grupo se rearmasse.

A instituição tem mais de 30 filiais no Líbano. Ela tentou tranquilizar os clientes, dizendo que havia evacuado todas as filiais e realocado ouro e outros depósitos para áreas seguras. Fonte: Associated Press.