Liam Fox diz que está recebendo propostas para apoiar acordo do Brexit de May

O secretário de comércio internacional do Reino Unido, Liam Fox, disse que está recebendo propostas elaboradas por defensores linha dura do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) para apoiar um acordo da primeira-ministra, Theresa May, com a União Europeia.

Fox disse à BBC que as propostas delineadas pelo Grupo Europeu de Pesquisa

poderia ser visto como um esforço para encontrar um terreno comum sobre a

questão delicada da fronteira irlandesa.

Os legisladores rejeitaram o acordo de May no mês passado, em grande parte devido à preocupação de que disposições destinadas a garantir que não existam controles físicos ao longo da fronteira irlandesa poderiam manter os britânicos ligados à UE indefinidamente.

Fox disse que a proposta do grupo para um mecanismo juridicamente vinculativo pelo qual o Reino Unido poderia escapar do chamado backstop (barreira emergencial) parecia ser uma tentativa “genuína” para tentar mapear a área. Fonte: Associated Press