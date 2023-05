Kremlin diz que suposta tentativa da Ucrânia de assassinar Putin foi frustrada

Porta-voz do Kremlin condenou a suposta tentativa como um "ato terrorista"; Ucrânia nega envolvimento

Autoridades da Rússia acusaram a Ucrânia nesta quarta-feira, 3, de um ataque ao Kremlin com dois drones, em esforço para assassinar o presidente Vladimir Putin na madrugada. O Kremlin condenou a suposta tentativa como um “ato terrorista” e disse que as forças militares e de segurança russas pararam os drones antes que pudessem atacar.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à agência de notícias estatal russa RIA Novosti que Putin não estava no Kremlin no horário, mas trabalhando na sua residência de Novo-Ogaryovo.

O Kremlin acrescentou que Putin está seguro e sua agenda não mudou.

O Kremlin não apresentou nenhuma evidência do incidente relatado e sua declaração incluiu poucos detalhes.

Ucrânia nega envolvimento

A Ucrânia negou ter qualquer envolvimento com o ataque ao Kremlin que teria como propósito assassinar o presidente russo, Vladimir Putin, na madrugada desta quarta-feira, dia 3. Mykhailo Podolyak, um assessor do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que as alegações de envolvimento dariam um pretexto para a Rússia justificar ataques contra a Ucrânia.

Fonte: Associated Press.