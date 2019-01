Kremlin critica ação dos EUA na Venezuela

O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse na quarta-feira, 16, que a Rússia está preocupada com o discurso dos EUA sobre uma possível opção militar para a Venezuela, e acusou Washington de apoiar a oposição no país para impedir negociações com o governo.

Lavrov afirmou que a abordagem dos americanos na Venezuela é prova dos esforços dos EUA para enfraquecer governos a que se opõem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.