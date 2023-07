Kosovo: opositor joga água em premiê e políticos brigam no Parlamento

Uma briga eclodiu no parlamento de Kosovo na quinta-feira, 13, depois que um legislador da oposição jogou água no primeiro-ministro Albin Kurti. Ele estava no púlpito falando sobre medidas do governo para diminuir as tensões com os sérvios étnicos no norte do país.

Kurti falava que estava aplicando a lei e a ordem no norte de Kosovo com o envio de policiais e novos prefeitos de etnia albanesa. O legislador Mergim Lushtaku, do Partido Democrático do Kosovo (PDK), abordou, então, o primeiro-ministro e jogou água nele. Como resposta, o vice-primeiro-ministro Besnik Bislimi, jogou uma garrafa de água no parlamentar. A partir disso, deu-se início a briga generalizada, com troca de socos entre dezenas de parlamentares.

Antes disso, os ânimos já estavam acalorados. Segundo o portal Koha, a deputada Ganimete Musliu, do PDK, colocou na frente do púlpito uma foto do rosto do primeiro-ministro com um nariz comprido, em referência ao Pinóquio, e seus colegas gritaram em coro “desprezível” e “fraudador”. O vice de Kurti, Beslimi, logo rasgou o desenho.

A mídia local informou que Kurti foi escoltado para fora do salão durante o caos. Quando a sessão do parlamento recomeçou após quatro horas, a oposição impediu que os legisladores do governo tomassem a palavra e exibiu cartazes de zombaria de Kurti e outro legislador. Seguiu-se outra breve briga, rapidamente interrompida pelos seguranças.

De acordo com a imprensa de Kosovo, a Procuradoria Básica em Pristina anunciou que iniciou investigações sobre o conflito. No comunicado, o órgão também disse que autorizou a polícia a realizar todas as diligências de investigação necessárias, incluindo o recolhimento de depoimentos das partes envolvidas neste caso.

Na quarta-feira, 12, Kurti anunciou que reduziria o número de policiais especiais do lado de fora de quatro prédios municipais em áreas de maioria étnica sérvia no norte de Kosovo e realizaria novas eleições para prefeito em cada uma das cidades. A medida irritou a oposição, que argumentou que Kurti “experimentou” por meses e pôs em risco a posição internacional de Kosovo apenas para recuar mais tarde.

As sessões do parlamento de Kosovo são frequentemente interrompidas. Quando o partido do Movimento de Autodeterminação de Kurti estava na oposição, seus legisladores usaram gás lacrimogêneo e outros atos violentos para interromper as sessões sobre um acordo de fronteira com Montenegro e uma associação para as áreas étnicas dominadas pelos sérvios.