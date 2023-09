Kim Jong Un viaja para a Rússia para possível encontro com Putin

Kim Jong Un, o ditador de terceira geração, planeja se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou a mídia estatal de ambos os países na segunda-feira – a primeira confirmação oficial da cúpula entre os dois líderes. Os relatórios não especificaram quando ou onde especificamente a conversa ocorrerá.

A viagem marcará a primeira viagem internacional de Kim em mais de quatro anos. O ditador partiu de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, na tarde de domingo no horário local, e pegou seu trem pessoal à prova de balas, informou a mídia estatal da Coreia do Norte. Fotos mostraram Kim, que estava acompanhado por altos funcionários do partido, do governo e militares, acenando para os norte-coreanos da porta do trem. O relatório não mencionou se Kim já havia chegado à Rússia.

Autoridades dos EUA disseram esperar que Kim se reunisse em breve com Putin, onde os dois poderiam avançar nas negociações sobre a venda de munições de Pyongyang para ajudar Moscou a reabastecer seus suprimentos para a guerra na Ucrânia.

Putin está programado para viajar na segunda e terça-feira para Vladivostok, a cerca de 1.200 quilômetros de Pyongyang, e participar do Fórum Econômico Oriental, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Kim e Putin conheceram-se em Vladivostok em 2019, o único encontro presencial até à data.

Peskov disse a um meio de comunicação russo na segunda-feira que não havia planos para conversações entre Putin e Kim no fórum econômico, que termina na quarta-feira.