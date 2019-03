Kim Jong-un reitera disposição em desnuclearizar Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sugeriu nesta quinta-feira, 28, que está disposto a desativar seu arsenal nuclear. “Se não estivesse, não estaria aqui agora”, disse, em coletiva de imprensa durante a segunda reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro está sendo realizado em Hanói, capital do Vietnã.

A afirmação veio após o presidente americano ter minimizado a necessidade de avanço rápido no programa nuclear de Pyongyang, afirmando que “nós só queremos chegar ao acordo ideal”.

Questionados sobre a eventual abertura de um escritório americano na Coreia do Norte, os líderes pareceram concordar com a possibilidade. Trump declarou que “não seria má ideia”, enquanto Kim a classificou como “bem-vinda”.

Ao líder coreano, repórteres perguntaram ainda se as conversas com Trump têm envolvido direitos humanos. Nesse momento, o presidente americano interveio para afirmar que eles estavam “discutindo tudo”.