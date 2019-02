Kim Jong-un pode ter produzido mais armas, diz estudo

A Coreia do Norte continuou a produzir combustível para bombas durante as conversas sobre desnuclearização com os EUA e pode ter produzido o suficiente para acrescentar até sete armas nucleares ao seu arsenal, revelou um estudo da Universidade Stanford divulgado antes da nova cúpula entre Kim Jong-un e Donald Trump.

Mas, considerando a interrupção de testes nucleares e de mísseis, em 2017, o programa de armas provavelmente representa uma ameaça menor.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.