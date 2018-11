Kim Jong-un inspeciona teste de ‘arma tática de alta tecnologia’

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou uma instalação de armas para inspecionar o teste de uma “arma tática de alta tecnologia recém-desenvolvida”, informou a mídia estatal norte-coreana nesta sexta-feira (horário local). Foi o primeiro anúncio público da Coreia do Norte sobre avanços militares desde que um processo diplomático com os Estados Unidos e a Coreia do Sul no início deste ano.

O relatório, que não especifica que tipo de arma foi testado ou quando a visita de Kim ocorreu, vem em meio a incertezas sobre o processo diplomático que começou no início deste ano com o objetivo de reduzir as tensões e remover armas nucleares da Península Coreana. A Coreia do Norte cancelou abruptamente uma reunião planejada em Nova York entre o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e o ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Kim Yong Chol, no início deste mês. O Departamento de Estado atribuiu esse movimento a um conflito de agenda.

Mesmo assim, importantes funcionários do governo americano disseram, nos últimos dias, que uma segunda reunião de cúpula entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un, está sendo marcada para o início de 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.