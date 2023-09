Brasil e Mundo Kim Jong-un chega à Rússia para reunião com Putin

O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou à Rússia nesta terça-feira, 12, para uma esperada reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, informou o governo da Coreia do Sul. O encontro entre os dois líderes pode envolver a venda de armas para a guerra da Ucrânia.

Kim e Putin devem se encontrar em Vladivostok, no leste do país, segundo agências de notícias russas. Na segunda-feira, 11, Putin viajou à cidade para participar do Fórum Econômico Oriental.

A ida à Rússia é a primeira viagem internacional de Kim Jong-un após a pandemia da covid-19.

O líder da Coreia do Norte estaria acompanhado de seu ministro das Relações Exteriores, Choe Sun Hui, e de seus dois principais oficiais militares, os marechais do Exército Popular da Coreia Ri Pyong Chol e Pak Jong Chon.

A delegação de Kim tem outras autoridades, que aparecem em fotos divulgadas pela agência estatal de notícias do país, mas que não foram identificadas.

A Coreia do Norte pode ter dezenas de milhões de projéteis de artilharia e foguetes baseados em projetos soviéticos que poderiam ajudar o exército russo na Ucrânia, segundo analistas.

Além disso, o líder norte-coreano também estaria em busca de ajuda alimentar e energética da Rússia ao país. Fonte: Associated Press.