Kiev rejeita sugestões de que deveria ceder território a Moscou em troca da paz

A Rússia intensificou seus ataques no leste da Ucrânia nesta quinta-feira, 26, montando ofensivas contra as cidades de Lysychansk e Severodonetsk, enquanto Kiev rejeitava sugestões de que deveria ceder território a Moscou em troca da paz.

O exército russo bombardeou assentamentos nas regiões de Kharkiv, Mykolayiv e Dnipropetrovsk, disseram autoridades locais nesta quinta-feira. Três pessoas morreram em Lysychansk, uma cidade que a Rússia tenta capturar enquanto disputa o controle da região de Luhansk, disse o governador de Luhansk, Serhiy Haidai. A Ucrânia disse que a Rússia também está fortalecendo suas linhas de defesa em torno de partes ocupadas do sul, inclusive nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia, enquanto tenta consolidar seu controle lá.

Rússia intensificou ataques no leste da Ucrânia nos últimos dias – Foto: Natacha Pisarenko / Associated Press / Estadão Conteúdo

O ataque intensificado no leste da Ucrânia tem um alto custo para Moscou, que perdeu milhares de soldados desde que lançou sua invasão em 24 de fevereiro, segundo a inteligência ucraniana e autoridades ocidentais. Também ocorre em meio a sugestões de alguns no Ocidente de que Kiev deveria considerar concessões territoriais à Rússia em troca de paz.

Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na segunda-feira, o ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger sugeriu que a Ucrânia deveria ceder território a Moscou como parte das negociações sobre um acordo de paz. Autoridades ucranianas rejeitaram vigorosamente a ideia de que a Ucrânia deveria recuar diante do ataque da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou as sugestões feitas por Kissinger.