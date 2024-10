Kiev lança mais de 100 drones sobre a Rússia; mísseis contra a Ucrânia ferem 17

As defesas aéreas russas abateram neste domingo, 20, mais de 100 drones ucranianos sobre as regiões ocidentais do país, disseram autoridades de Moscou. Ao mesmo tempo, 17 pessoas ficaram feridas na cidade ucraniana de Kryvyi Rih após um ataque de míssil balístico.

Ataques aéreos em grande escala ainda são relativamente raros na Rússia, dois anos e meio depois de Moscou ter lançado a invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo disse que 110 drones foram destruídos no ataque noturno contra sete regiões. Muitos tiveram como alvo a região fronteiriça de Kursk, onde 43 drones teriam sido abatidos.

Imagens das redes sociais pareciam mostrar as defesas aéreas em ação na cidade de Dzerzhinsk, na região de Nizhny Novgorod, perto de uma fábrica de produção de explosivos. O governador local Gleb Nikitin escreveu nas redes sociais que quatro bombeiros ficaram feridos ao repelir um ataque de drones sobre a zona industrial da cidade, mas não deu mais detalhes.

O responsável geral pelas Forças Armadas da Ucrânia publicou no Telegram que tinha como alvo a fábrica estatal de Dzerzhinsk em Sverdlov, que, segundo ele, produzia componentes químicos para munições de artilharia e bombas aéreas. Também disse que um drone provocou um incêndio em um campo de aviação militar na região de Lipetsk.

Em Kryvyi Rih, na Ucrânia, 17 pessoas ficaram feridas depois que dois mísseis balísticos russos atingiram a cidade na noite de sábado, disseram autoridades no domingo. O ataque danificou casas e empresas, segundo o chefe da administração local, Oleksandr Vilkul.

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 49 drones e dois mísseis balísticos durante a noite, e que 31 dos drones foram abatidos em 12 regiões, incluindo a capital ucraniana, Kiev, enquanto outros 13 desapareceram do radar – sugerindo que foram nocauteados por defesas eletrônicas.

Numa declaração nas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia lançou cerca de 800 bombas aéreas guiadas e mais de 500 drones de ataque sobre a Ucrânia só na semana passada.

“Todos os dias a Rússia ataca as nossas cidades e comunidades. É o terror deliberado do inimigo contra o nosso povo”, disse ele, renovando os apelos à continuação do apoio aéreo por parte dos aliados do país. “Unido na defesa, o mundo pode enfrentar este terror direcionado”, falou. Fonte: Associated Press