Kiev é atacada por mísseis e drones, informa a Força Aérea da Ucrânia - O Liberal

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou uma ofensiva com drones e mísseis contra Kiev e possivelmente outras cidades do país. Várias explosões abalaram a capital ucraniana nas primeiras horas desta segunda-feira, 2. Moradores se refugiaram em abrigos antibombas.

O prefeito de Kiev, Vitalii Klitschko, disse que os serviços de emergência foram chamados em dois distritos da cidade. Uma pessoa teria sido ferida por destroços de drones e mísseis abatidos pela defesa antiaérea. “Haverá uma resposta para tudo. O inimigo sentirá”, afirmou o chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andrii Yermak, no Telegram.

Na madrugada do domingo, dia 1º, a Rússia interceptou 158 drones e mísseis lançados pelos ucranianos contra 15 diferentes regiões do país, segundo as forças russas. Fonte: Associated Press.