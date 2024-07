Kaspersky encerra operações nos EUA depois de proibição do governo

A empresa russa de segurança cibernética Kaspersky afirmou que está encerrando todas as suas operações nos Estados Unidos, poucas semanas depois de o Departamento de Comércio proibir o uso do software da empresa no país.

A Kaspersky “encerrará gradualmente” suas operações nos EUA a partir de 20 de julho, de acordo com um comunicado da empresa de Moscou. Os cargos baseados nos EUA também serão eliminados, disse a empresa, confirmando posteriormente que menos de 50 funcionários seriam afetados.

“A Kaspersky opera nos Estados Unidos há quase 20 anos, contribuindo para as metas estratégicas de segurança cibernética do país, protegendo organizações e indivíduos contra ameaças cibernéticas em constante evolução”, declarou a Kaspersky. “A empresa examinou e avaliou cuidadosamente o impacto dos requisitos legais dos EUA e tomou essa triste e difícil decisão, pois as oportunidades de negócios no país não são mais viáveis.”

No mês passado, o Departamento de Comércio do governo federal americano anunciou a proibição das vendas do software Kaspersky nos EUA. O governo argumentou que as conexões russas da empresa representam um “risco indevido ou inaceitável para a segurança nacional dos EUA ou para a segurança e proteção”.

Além da obrigação da Kaspersky de cumprir a lei russa, seu software poderia ser explorado para identificar dados confidenciais de cidadãos americanos e disponibilizados para agentes do governo russo, disse o departamento em uma decisão datada de 14 de junho.

“A ação do Departamento de Comércio contra a Kaspersky Labs foi tomada para lidar com uma ameaça substancial à segurança nacional dos EUA”, disse um porta-voz da agência em uma declaração à agência de notícias Associated Press na terça-feira, 16 – acrescentando que a ação “não foi tomada levianamente”, pois resultou de uma investigação e avaliação completas dos riscos apresentados pelos produtos e serviços que a empresa fornece.

A Kaspersky já havia negado anteriormente que fosse uma ameaça à segurança. Em uma resposta de 21 de junho à decisão do Departamento de Comércio, a empresa disse que não pode obter deliberadamente dados confidenciais sobre americanos e que suas operações e funcionários na Rússia só podem acessar dados agregados ou estatísticos não atribuíveis a uma pessoa específica.

A empresa também argumentou que o governo baseou sua decisão no “clima geopolítico e preocupações teóricas” em vez de verificar o risco de forma independente. A Kaspersky disse que isso beneficiaria os criminosos cibernéticos e, ao mesmo tempo, diminuiria a escolha do consumidor.

Na decisão do mês passado, o departamento disse que havia considerado as objeções da Kaspersky às descobertas iniciais de sua investigação, mas descobriu que a decisão de banir seu software ainda estava “bem fundamentada”.

A Kaspersky possui um dos produtos antivírus para consumidores mais populares do mundo e uma unidade de pesquisa amplamente respeitada por expor rotineiramente grupos de hackers de elite. No anúncio feito pela empresa nesta semana, a Kaspersky disse que seu “negócio permanece resiliente” e que sua prioridade de “proteger nossos clientes em qualquer país contra ameaças cibernéticas” permaneceu inalterada.