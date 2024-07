Mundo Kamala Harris: ‘Temos que respeitar a vontade do povo venezuelano’

A vice-presidente dos Estados Unidos e possível candidata democrata das eleições presidenciais americanas, Kamala Harris, defendeu que “a vontade do povo venezuelano deve ser respeitada”, pouco depois do fechamento das urnas.

“Os Estados Unidos estão com o povo da Venezuela que expressou sua voz na histórica eleição presidencial de hoje. A vontade do povo venezuelano deve ser respeitada. Apesar dos muitos desafios, continuaremos a trabalhar em direção a um futuro mais democrático, próspero e seguro para o povo da Venezuela.”

Venezuelanos foram às urnas neste domingo, 28, em uma eleição presidencial tensa e crucial, que irá determinar o rompimento ou a continuidade do chavismo, no poder há 25 anos.

O ditador Nicolás Maduro enfrenta como principal adversário Edmundo González Urrutia, que representa a popular líder da oposição María Corina Machado, impedida de concorrer devido a uma inabilitação política após vencer as primárias com mais de 90% dos no ano passado.