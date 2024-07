Kamala Harris já tem o apoio de mais da metade dos delegados necessários para indicação

Pesquisa da Associated Press descobriu que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris Harris, tem o apoio de mais da metade dos delegados de que precisará para ocupar o lugar do presidente americano, Joe Biden, no topo da chapa democrata.

Mais de 1.000 delegados disseram à AP ou anunciaram que planejam apoiar Harris durante a Convenção Democrata como candidata à presidência, após Biden desistir da reeleição.

Kamala Harris – Foto: @KamalaHarris

As regras do Comitê Nacional Democrata estabeleceram recentemente 1.976 delegados comprometidos como referência para ganhar a indicação. Os delegados comprometidos são aqueles que são obrigados a votar de acordo com a preferência do eleitorado de seus Estados (Veja como funciona o processo em matéria do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Dos cerca de 1.070 delegados que falaram com a AP ou anunciaram os seus planos, menos de 60 se recusaram responder ou disseram estar indecisos. E Harris é a única democrata a receber apoio de delegados até agora.

Pat Chesbro, delegada do Alasca e ex-candidata ao Senado dos EUA, disse que não conseguia pensar em opção melhor do que Harris no topo da chapa democrata. “As pessoas estão fazendo o possível para encontrar o melhor candidato nesta situação, o que é bastante incomum”, disse ela. “Estou ansiosa pela convenção e por ver qual será a próxima fase”, disse Chesbro.