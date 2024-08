Mundo Kamala Harris garante votos suficientes para disputar as eleições pelo Democratas

A vice-presidente Kamala Harris garantiu votos suficientes dos delegados democratas para ser a indicada do partido à corrida presidencial dos Estados Unidos nestas eleições, anunciou nesta sexta, 2, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison. Embora o processo de votação online termine apenas na segunda-feira, a campanha celebrou o momento em que Harris ultrapassou o limite necessário para assegurar a maioria dos votos dos delegados.

Harris está prestes a se tornar a primeira mulher negra no topo da chapa de um grande partido. Harrison afirmou que “vamos nos unir em torno da vice-presidente Kamala Harris e demonstrar a força do nosso partido”, durante chamada com apoiadores nesta sexta-feira.

O partido insiste na necessidade de ter sua indicada definida antes da abertura da convenção em Chicago, em 19 de agosto, para cumprir os prazos de acesso às cédulas em Ohio. Embora os legisladores de Ohio tenham alterado o prazo, a modificação só entra em vigor em 1º de setembro. Advogados democratas alertam que esperar até após o prazo inicial para determinar um indicado presidencial pode provocar desafios legais.