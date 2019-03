Juan Guaidó anuncia retorno à Venezuela e convoca manifestações

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, reafirmou na noite de sábado que regressará ao país. “Anúncio meu retorno ao país e a convocação de manifestações em todo o território nacional para esta segunda-feira e terça. Vamos espalhar essa mensagem e fiquem muito atentos ao nosso chamado através das redes oficiais”, escreveu Guaidó em sua conta oficial no Twitter.

Na quinta-feira, Guaidó já havia informado que retornaria ao seu país ainda no final de semana ou na segunda-feira, apesar das ameaças de que poderá ser preso no retorno.

Em nota, ontem o ministério das Relações Exteriores do Brasil disse esperar que a volta de Guaidó à Venezuela ocorra sem incidentes e que “os direitos e segurança do político e de seus familiares e assessores sejam plenamente respeitados por aqueles que ainda controlam o aparato de repressão do regime”.