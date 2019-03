Jornalistas alemães têm credenciais negadas na Turquia

Os correspondentes alemães Thomas Seibert (do jornal Tagesspiegel, de Berlim) e Jörg Brase (da emissora pública alemã ZDF) deixaram a Turquia após terem as credenciais de imprensa negadas para 2019. Não souberam o motivo da decisão. Para Seibert, que vivia havia mais de 20 anos em Istambul, a decisão pode nem ter sido por algo que tenham escrito. “Acho que é um recado para a imprensa ocidental”, disse, O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, qualificou o ato como “inaceitável”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.