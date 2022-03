Jornalista americano morre em ataque nos arredores de Kiev

A polícia de Kiev informou neste domingo, 13, que Brent Renaud, jornalista americano, foi morto em Irpin, nos arredores da capital ucraniana. Renaud foi jornalista do New York Times, mas estava na Ucrânia para cobrir a crise dos refugiados para a revista Time.

Andrey Nebitov, chefe da polícia de Kiev, compartilhou nas redes sociais uma imagem do corpo de Renaud, crachá e passaporte. Outro repórter, Juan Arredondo, ficou ferido no ataque. Em vídeo gravado no hospital, Arredondo disse que ele e Renaud estavam em Irpin para registrar a fuga de ucranianos e foram atacados após passarem por um posto de controle. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.