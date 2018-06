Jornal é acusado de sexismo por cobertura da reunião entre Trump e Kim Kardashian

O jornal New York Post sofreu uma série de críticas nas redes sociais após classificar a reunião entre Kim Kardashian e Donald Trump na última quarta-feira, 30, como “O outro encontro com o bundão”.

A capa do jornal ainda chamava a personalidade de Kim Thong Un (“tanga”, em tradução livre), fazendo trocadilho com o nome de Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte que também estuda fazer um encontro com Trump, além de fazer outras referências ao corpo de Kim Kardashian.

A publicação trouxe a manchete em sua capa do dia seguinte ao encontro entre a personalidade e o presidente dos Estados Unidos. Muitos leitores usaram as redes sociais para acusar a publicação de usar tom sexista e misógino para cobrir o encontro.

Os dois usaram a ocasião para falar sobre o sistema prisional norte-americano e Kim Kardashian pediu ao republicano que revogue a prisão perpétua de uma mulher condenada por um crime relacionado a drogas.