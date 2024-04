Jordânia fecha espaço aéreo enquanto cresce tensão entre o vizinho Israel e o Irã

A autoridade de aviação civil da Jordânia anunciou neste sábado, 13, o fechamento temporário do espaço aéreo do país, em meio à crescente tensão no Oriente Médio. A medida proíbe pousos e decolagens, bem como a circulação de aeronaves, a partir das 23h no horário local (17 horas de Brasília).

O órgão não informou previsão para a suspensão das restrições e disse que pretende divulgar novas atualizações ao longo das próximos horas.

Guarda Revolucionária

O anúncio acontece no momento em que o vizinho Israel está em alerta máximo para um possível ataque do Irã, em retaliação pela ofensiva que destruiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria, no começo do mês.