Jordan vai apoiar plano para manter presidente interino na Câmara dos EUA até janeiro

O deputado republicano dos EUA Jim Jordan está apoiando um plano para colocar o presidente interino, deputado Patrick McHenry, no comando da Câmara até janeiro, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, uma medida que pode reabrir a Câmara depois um impasse de duas semanas.

Jordan tenta se eleger, mas já falhou em conseguir a maioria dos votos em duas oportunidades. A abordagem daria ao congressista de Ohio alguns meses para obter o apoio que falta para ser eleito, ao mesmo tempo que permitiria à Câmara avançar com os votos sobre a ajuda a Israel e à Ucrânia, além de manter o financiamento do governo.