Mundo Johnson: relatório vê ‘cultura de violar regras’ em festas do governo no lockdown

Um relatório divulgado nesta quarta-feira (25) culpou a “cultura” de violação de regras no gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pelas repetidas festas organizadas na sede do governo do Reino Unido enquanto o país estava em lockdown para conter o coronavírus.

O aguardado documento, elaborado pela servidora pública Sue Gray, ressaltou que a “equipe de liderança sênior deve assumir a responsabilidade” por permitir a realização de eventos “que não deveriam ocorrer”.

Sue Gray investigou 16 reuniões com a participação de Johnson e sua equipe em 2020 e 2021, enquanto as pessoas no Reino Unido estavam impedidas de socializar sob restrições de coronavírus impostas pelo governo conservador de Johnson.

Gray disse que houve “falhas de liderança e julgamento no nº 10”, uma referência ao escritório do primeiro-ministro em Downing Street. “Os que ocupavam os cargos mais juniores participaram de reuniões nas quais seus superiores estavam presentes”, disse ela.

Johnson afirmou que assume a responsabilidade pelas festas, mas ignorou os pedidos para que renunciasse ao cargo de premiê. Fonte: Associated Press.