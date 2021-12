Johnson nomeia secretária de Relações Exteriores para ser negociadora do Brexit

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou neste domingo a nomeação da secretária de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Liz Truss, para se tornar a principal negociadora do país com a União Europeia, após o aliado de longa data David Frost renunciar ao posto depois de uma semana de agitação política no Partido Conservador.

Liz Truss terá responsabilidade ministerial com a UE e conduzirá negociações para resolver problemas decorrentes das disposições do acordo Brexit que cobrem o comércio com a Irlanda do Norte, disse o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.

“Espero que avancemos o mais rápido possível para onde precisamos chegar: uma economia empreendedora ligeiramente regulamentada, com impostos baixos, na vanguarda da ciência moderna e da mudança econômica ”, escreveu Frost em sua carta de renúncia. Ele também expressou crescente desilusão com as políticas do governo conservador sobre tributação e a covid-19.

O Mail on Sunday, que divulgou a história de sua renúncia, disse que a decisão de Frost foi desencadeada pela introdução de novas restrições à pandemia na semana passada, incluindo a exigência de que as pessoas apresentassem prova de vacinação ou um teste de coronavírus negativo para entrar em boates e outros locais lotados. Fonte: Associated Press.