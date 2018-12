Japão retomará no próximo ano caça de baleias em seu território

Foto: xeno_sapien on Foter.com - CC BY-NC

O Japão anunciou nesta quarta-feira, 26, que está deixando a Comissão Baleeira Internacional (CBI) para retomar a caça comercial aos animais pela primeira vez em 30 anos.

O Japão mudou para o que chama de caça para pesquisa depois que a IBC impôs uma moratória à caça comercial na década de 1980, e agora diz que os estoques se recuperaram o suficiente para a volta da caça comercial.

Yoshihide Suga, secretário-geral do gabinete, disse que o Japão retomará a atividade baleeira comercial em julho “de acordo com a política básica do Japão de promover o uso sustentável de recursos aquáticos, com base em evidências científicas”.

Ele acrescentou que o Japão está desapontado com a CBI – que ele disse ser dominada por conservacionistas. “Lamentavelmente, chegamos a uma decisão de que é impossível, na CBI, buscar a coexistência de países com visões diferentes”, disse em entrevista coletiva.

Suga afirmou que as caçadas comerciais serão limitadas às águas territoriais do Japão e à sua zona econômica, exclusiva de 320 km ao longo de suas costas. Ele disse que o Japão parará suas expedições anuais de caça às baleias nos oceanos da Antártica e do Pacífico noroeste. Estados não signatários não estão autorizados a fazê-lo, de acordo com funcionários da Agência Japonesa de Pesca.

A CBI impôs a moratória à caça comercial de baleias há três décadas devido a uma população cada vez menor de baleias. Em 1987, o Japão mudou para o que é chamado de caça para investigações científicas. Mas a carne das baleias, de um jeito ou de outro, acabava nas peixarias.

Moronuki disse que o Japão está começando com um plano modesto, porque tem que descobrir se ou como a caça comercial pode ser uma indústria viável. “O mais importante é ter um suprimento alimentar diversificado e estável”, disse ele.

A Agência de Pesca confirmou que o Japão planeja capturar três espécies de baleias que, acredita-se, tenham estoques suficientes – minke, sei e Bryde.

O Japão tem caçado baleias há séculos, mas reduziu suas capturas após protestos internacionais e o declínio no consumo da carne do mamífero em seu território.

Com a decisão, o Japão se torna a terceira nação a praticar abertamente a caça, junto da Islândia e Noruega.

A medida não foi bem recebida pela comunidade internacional. A Austrália disse estar “extremamente desapontada”, e a Nova Zelândia lamentou a retomada da “ultrapassada e desnecessária” matança de baleias.

A CBI foi fundada em 1946 e, até então, contava com 89 países-membros. (Com agências)