Japão: premiê Kishida troca ministros para fortalecer posição dentro do partido

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, fez mudanças no seu gabinete e em cargos importantes do seu partido para fortalecer sua posição antes de uma votação importante da liderança partidária no próximo ano. Kishida trouxe um novo ministro da Defesa e a primeira mulher ministra das Relações Exteriores do país desde 2002.

Kishida nomeou cinco mulheres para o gabinete de 19 membros. Uma delas, a ex-ministra da Justiça Yoko Kamikawa, foi nomeada ministra das Relações Exteriores, substituindo Yoshimasa Hayashi.

Minoru Kihara, que atua no comitê de segurança nacional do Partido Liberal Democrata, foi escolhido como ministro da Defesa, substituindo Yasukazu Hamada.

Kishida disse que o novo Gabinete reflete a sua determinação em se adaptar às rápidas mudanças econômicas, de segurança e tecnológicas recentes e transformá-las em pontos fortes nacionais.

Fonte: Associated Press