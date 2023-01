Mundo Japão planeja rebaixar status do coronavírus no início de maio

O Japão divulgou nesta terça-feira, 24, que pretende rebaixar o status do coronavírus no início de maio. Atualmente, a doença se encontra na categoria 2 no controle de doenças infecciosas, nível em que as autoridades do país podem impor restrições à população.

O plano é rebaixar a covid-19 para a categoria 5, mesmo nível da gripe sazonal. Na sexta-feira, 27, especialistas do ministério de saúde japonês irão se reunir para compilar opiniões.

Em entrevista coletiva nesta terça, a diretora técnica da Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, explicou que países precisam encontrar um ponto de equilíbrio na vigilância da covid. “Não esperamos que os países mantenham os níveis de vigilância como eram nos picos da pandemia ou quando a Ômicron foi identificada”, Maria pontuou.

E uma pesquisa liderada por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que o vírus causador da covid pode ser identificado em lágrimas por meio de testes com o swab, uma haste flexível com algodão na ponta.

O resultado sinaliza que, apesar de baixo, há um risco de transmissão do vírus pela lágrima.